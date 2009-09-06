Трое россиян погибли в ДТП в Крыму

Трое граждан России погибли и двое травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в центральном Крыму.

Авария произошла в субботу на трассе Симферополь – Керчь в Белогорском районе автономии, сообщила пресс-служба МЧС Украины.

Столкнулись ВАЗ, в котором находились пять россиян, и «Мерседес».

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 129 ДТП, в которых погибли 22 и травмированы 153 человека.