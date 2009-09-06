Трое россиян погибли в ДТП в Крыму
10:55, 06 сентября 2009Крым
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Столкнулись легковушка и бус
Трое граждан России погибли и двое травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в центральном Крыму.
Авария произошла в субботу на трассе Симферополь – Керчь в Белогорском районе автономии, сообщила пресс-служба МЧС Украины.
Столкнулись ВАЗ, в котором находились пять россиян, и «Мерседес».
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 129 ДТП, в которых погибли 22 и травмированы 153 человека.
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