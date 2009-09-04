Спикер Крыма не собирается созывать сессию (документ)

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО возвратил депутатам документ с требованием созвать внеочередную сессию. Глава парламента автономии считает, что в поступившем требовании не изложены обоснования необходимости созыва заседания, а проекты решений Верховной Рады Крыма подготовлены и внесены с нарушением регламента.

3 сентября член президиума парламента автономии Владимир КЛЫЧНИКОВ (партия «Союз») заявил, что 38 парламентариев поставили подписи под требованием к ГРИЦЕНКО созвать внеочередную сессию. Среди вопросов в документе, в частности, были указаны отчет правительства автономии о проделанной работе, выражение недоверия и досрочное освобождение от должности спикера.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым

4 сентября 2009 г. № 20-р

О требовании группы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым

2 сентября 2009 года в мой адрес поступило требование группы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым (вх. № 2669/28-14) о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым со следующей повесткой дня: "О председательствующем на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании секретариата внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О недоверии и досрочном освобождении от должности Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании счетной комиссии", "Об избрании Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внеочередном отчете Совета министров Автономной Республики Крым о проделанной работе".

В соответствии с частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым Председателю Верховной Рады Автономной Республики Крым должны быть представлены в письменном виде требования депутатов с обоснованием необходимости созыва внеочередной сессии и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения. Согласно статье 97 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым проекты нормативно-правовых и иных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым в строгом соответствии с Регламентом.

Однако в поступившем требовании не изложены обоснования необходимости созыва внеочередной сессии Верховной Рады, как это предусмотрено частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, а представленные проекты решений Верховной Рады Автономной Республики Крым "О председательствующем на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О недоверии и досрочном освобождении от должности Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "Об избрании Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым", "О внеочередном отчете Совета министров Автономной Республики Крым о проделанной работе" подготовлены и внесены без соблюдения действующих положений статей 24, 52, 118, 119 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктами 1, 4, 8 части третьей статьи 29 Конституции Автономной Республики Крым, частью 2 статьи 14 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, возвратить группе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым представленное 2 сентября 2009 года требование о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения, как представленные с нарушением положений Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А.ГРИЦЕНКО