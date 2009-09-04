Мэр Симферополя: я – легитимный

Геннадий БАБЕНКО утверждает, что занимает должность мэра Симферополя законно.

«У меня было несколько судов – десятка, наверное, три-четыре, – прокуратура раз двадцать проверяла, если бы что-то нашли, давно бы, наверное, я бы не работал», – сказал БАБЕНКО, комментируя УНИАН заявления Геннадия МОСКАЛЯ о том, что он незаконно занимает пост городского председателя.

На днях МОСКАЛЬ, который во второй половине августа занял должность начальника милиции Крыма – заместителя главы МВД, обратился к прокурору автономии с просьбой возбудить в отношении БАБЕНКО уголовное дело по статье «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний» и вынести постановление об отстранении его от обязанностей мэра Симферополя на период следствия. Ранее, работая постоянным представителем Президента Украины в Крыму, а потом – будучи первым заместителем парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народным депутатом страны, МОСКАЛЬ неоднократно заявлял о нелегитимности БАБЕНКО и добивался перевыборов мэра Симферополя.

«Он всегда об этом говорит!», – сказал БАБЕНКО.

«Я считаю (что, обращения МОСКАЛЯ) обычный очередной пиар. Более того, политический заказ, как я понимаю», – заявил БАБЕНКО.

«У меня есть решения апелляционных судов Автономной Республики Крым от 18 апреля 2006 года и 20 апреля 2006 года, которые обязывают территориальную избирательную комиссию в срок до 21 апреля 24.00 подвести итоги голосования и объявить итоги выборов, что комиссия и сделала. Всё! И никто эти решения судов не отменял», – сказал БАБЕНКО.

Комментируя решения судов, о которых упоминал МОСКАЛЬ, БАБЕНКО повторил: «Решения Апелляционного суда никто не отменял, поэтому они остаются в силе, поэтому всё, что там творят дальше, – это уже из (области) фантастики и практики работы наших судов». При этом он отметил: ученые уже сбились, «как можно один и тот же закон читать по-разному».