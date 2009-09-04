Число госпитализированных растет

100 детей госпитализированы в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит».

«Насколько мне известно, один ребеночек – тяжелый. 25 детей – средней тяжести, они находятся на капельницах, остальные – под наблюдением», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

В джанкойской больнице, куда привозят дошколят, достаточно медикаментов и коек. «В общей сложности на всякий случай подготовлены 250 коек (то есть свободных еще 150 – УНИАН)», – отметил ГАВРИЛЕНКО.

В городе продолжаются подворные обходы. «Чтобы понаблюдать за состоянием здоровья деток, которых забрали из детсадов домой, чтобы не упустить их», – сказал замминистра.

3 сентября в инфекционное отделение больницы Джанкоя с повышенной температурой, жидким стулом, рвотой начали поступать воспитанники детсадов №5, 7, 9, 14, 16. В целом эти учреждения посещают 770 детей.

По факту отравления детей в Джанкое прокуратура возбудила уголовное дело.