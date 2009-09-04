Севастополь предложил помощь Джанкою

Севастополь готов оказать помощь детям из крымского города Джанкой, которые госпитализированы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит». Об этом сообщила пресс-служба лидера депутатской фракции «Крым» в парламенте автономии, председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

По последним данным, госпитализированы уже 93 воспитанника пяти детских садов Джанкоя.

«У меня состоялся разговор с городским головой Джанкоя Валентином СИНИЦКИМ, которому я пообещал, в случае необходимости, оказать максимальное содействие в обеспечении медикаментами и врачебной помощи детям», - отметил КУНИЦЫН.

3 сентября в инфекционное отделение больницы Джанкоя с повышенной температурой, жидким стулом, рвотой начали поступать воспитанники детсадов №5, 7, 9, 14, 16. В целом эти учреждения посещают 770 детей.

3 и 4 сентября закрыты детсады №5 и 9, из которых госпитализировано большинство детей, обследованы сотрудники и воспитанники, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

По факту отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа, которая отрабатывает версии преступления, основная среди которых - пищевое отравление.