В отношении Богословской может быть возбуждено дело

Служба безопасности Украины завершила доследственную проверку и направила в Генеральную прокуратуру материалы относительно призывов народного депутата Украины Инны БОГОСЛОВСКОЙ к нарушению территориальной целостности страны, сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, он добавил, что проверка проводилась в связи с размещением в Крыму биг-бордов БОГОСЛОВСКОЙ с призывом: ”Хватит делить Севастополь! Дадим городу статус украино-российской территории!”. Украинская народная партия обратилась к СБУ с просьбой возбудить уголовное дело по факту размещения таких плакатов.

”Служба безопасности Украины завершила доследственную проверку по поводу размещения в Крыму около 20 плакатов, так называемых биг-бородов, на которых содержались антигосударственные призывы. По результатам доследственной проверки наши следователи сделали два вывода. Первое, народный депутат Украины сознательно это делала. Второе, те призывы, которые она заказывала и размещала, …она осознавала, что они будут публичными и таким образом будут призывать граждан Украины с тем, чтобы незаконным способом поставить под сомнение территориальную целостность нашего государства и поставить вопрос относительно того, чтобы представители другого государства осуществляли контроль и управление на территории Украины”, - сказал НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ подчеркнул, что в действиях народного депутата СБУ усматривает ”прямое нарушении Конституции”. ”Материалы направлены в Генеральную прокуратуру Украины для принятия решения о возбуждении уголовного дела”, - подчеркнул он.

Более того, по его словам, Служба безопасности просит Генпрокуратуру именно спецслужбе поручить расследование этого уголовного дела, поскольку расследование дел по ст. 110 Уголовного кодекса Украины подследственно СБУ.

Эта статья предусматривает санкцию до 12 лет лишения свободы. ”Мы готовы расследовать это дело, даже несмотря на статус народного депутата. Более того, сроков давности нет. Если статус изменится, то эта гражданка Украины будет отвечать по законодательству”, - резюмировал НАЛИВАЙЧЕНКО.