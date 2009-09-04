СБУ обещает задержать лидера фронта ”Севастополь-Крым-Россия”

Лидер движения ”Народный фронт ”Севастополь-Крым-Россия” Валерий ПОДЪЯЧИЙ объявлен в розыск для того.

В пятницу он будет задержан, заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО журналистам в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

”Он будет сегодня задержан и доставлен в суд”, - сказал НАЛИВАЙЧЕКНО. При этом глава СБУ отметил, что ПОДЪЯЧИЙ - ”не та фигура, которую будут долго искать”.

”Он объявлен в розыск именно для того, чтобы принудительно его доставить в суд. Думаю, сегодня мы с этим заданием справимся”, - выразил убеждение НАЛИВАЙЧЕНКО.

Отвечая на вопрос о том, располагает ли СБУ информацией относительно возможного наличия у ПОДЪЯЧЕГО паспорта гражданина Российской Федерации, глава СБУ сказал: ”Это не имеет значение. Он гражданин Украины. Мы ему предъявили обвинение. Суд вынес определение доставить его в суд. Как только это будет сделано - мы сразу сообщим”.

Уточняя, почему сложилась именно такая ситуация с необходимостью объявления в розыск, НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул: ”Такое законодательство Украины. Мы правовое государство и без решения суда никого не имеют право привести в суд - только повесткой, а если вы ее не выполняете, то через решение суда о принудительном приводе, что и будет сделано”.