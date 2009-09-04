Уже госпитализированы 93 ребенка

Количество детей, госпитализированных в Джанкое с предварительным диагнозом энтероколит, увеличилось до 93, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Из них 68 дошколят - с легким течением заболевания, 25 - средней тяжести.

На месте события работает правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.

К расследованию ситуации и ликвидации вспышки инфекции приобщились специалисты Минздрава Украины и Крыма, СЭС, Джанкойской районной госадминистрации и городского исполкома.

3 сентября в инфекционное отделение детской больницы с повышенной температурой, поносом, рвотой начали попадать дети - воспитанники детсадов №№5, 7, 9, 14, 16. В целом эти детские учреждения посещают 770 детей.

3 и 4 сентября закрыты детсады №№5 и 9, из которых госпитализировано большинство детей, обследованы сотрудники и дети, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

По поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создана правительственная комиссия для расследования причин ситуации в Джанкое, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование инцидента в Джанкое. Кроме того, глава государства попросил руководителя Совета министров Автономии Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и обеспечить пострадавших необходимой помощью.