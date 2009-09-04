Проверяются поставщики молочки в детсады Джанкоя

Проводится проверка продукции молокозаводов, которые осуществляли поставки в детсады Джанкоя (Крым), где госпитализированы 83 воспитанника.

«Мы работает с областями, из которых поставлялись продукты - Запорожская, Херсонская область. Там проверяются молокозаводы», - сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам в Джанкое.

По его словам, «идет серьезное расследование полностью по всем направлениям».

Состояние детей оценивается врачами как «условно удовлетворительное». «Ориентировочно мы всем выставляем (диагноз) острые энтероколиты», - сообщил КНЯЗЕВИЧ.

«Какова причина сложившейся ситуации - будет понятно после проведения исследований, будут сделаны все посевы, чтобы установить, какая патология у детей», - отметил министр.

Главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА сообщила, что окончательные результаты исследований будут известны в воскресенье.

Созданы 5 бригад, которые проводят подворные обходы.

Министр здравоохранения призвал джанкойских родителей, у которых дети остались сегодня дома - не пошли в детсады, обращаться к врачам, если у дошколят есть недомогание.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование ЧП в Джанкое. Кроме того, глава державы просил руководителя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и обеспечить пострадавших всем необходимым.