Ющенко поручил расследовать отравление детей в Крыму
22:55, 03 сентября 2009Крым
0 0
Президент раздал указания
Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование причин отравления детей в крымском городе Джанкой.
Кроме того, сообщает пресс-служба главы государства, ЮЩЕНКО просит руководителя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и принять "безотлагательные организационные меры для предоставления пострадавшим необходимой медицинской и материальной помощи".
По данным представителя Минздрава автономии, госпитализированы 59 воспитанников трех детсадов Джанкоя, Кабинет министров сообщает о 60 пострадавших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter