Ющенко поручил расследовать отравление детей в Крыму

Президент раздал указания

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование причин отравления детей в крымском городе Джанкой. Кроме того, сообщает пресс-служба главы государства, ЮЩЕНКО просит руководителя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и принять "безотлагательные организационные меры для предоставления пострадавшим необходимой медицинской и материальной помощи". По данным представителя Минздрава автономии, госпитализированы 59 воспитанников трех детсадов Джанкоя, Кабинет министров сообщает о 60 пострадавших.

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