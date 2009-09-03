59 детей госпитализированы в Крыму

59 детей госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция с явлениями гастроэнтероколита» в городе Джанкой в Крыму.

«Госпитализированы 59 детей из детсадов № 5, 9, 16», - сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии.

В Джанкое работает бригада крымских специалистов - инфекционисты, педиатры, анестезиологи. В пятницу ожидается приезд министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.

Причина произошедшего устанавливается.

По неофициальной информации, продукты для этих трех детсадов Джанкоя поставлялись с одной базы, сейчас она закрыта для проверки.