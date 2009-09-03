59 детей госпитализированы в Крыму
21:50, 03 сентября 2009Крым
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В пятницу приедет глава Минздрава
59 детей госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция с явлениями гастроэнтероколита» в городе Джанкой в Крыму.
«Госпитализированы 59 детей из детсадов № 5, 9, 16», - сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии.
В Джанкое работает бригада крымских специалистов - инфекционисты, педиатры, анестезиологи. В пятницу ожидается приезд министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.
Причина произошедшего устанавливается.
По неофициальной информации, продукты для этих трех детсадов Джанкоя поставлялись с одной базы, сейчас она закрыта для проверки.
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