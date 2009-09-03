Ссылка Киселева опечалила Куницына

Лидер депутатской фракции "Крым" в парламенте автономии, глава Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает большой потерей для "регионалов" республики перевод Василия КИСЕЛЕВА на работу в центральный штаб Партии регионов.

"Я думаю, что его отстранение от руководства Крымской организации Партии Регионов - это большая потеря для крымских "регионалов", - цитирует КУНИЦЫНА его пресс-служба.

Народный депутат Украины КИСЕЛЕВ написал заявление с просьбой приостановить его полномочия главы организации ПР в Крыму. В период президентских выборов он будет возглавлять один из департаментов в центральном штабе партии. Политсовет доверил временное руководство крымской организацией лидеру ялтинских "регионалов" Алексею БОЯРЧУКУ.

КУНИЦЫН считает КИСЕЛЕВА борцом с коррупцией и организованной преступностью, в том числе в высших эшелонах крымской власти.

"Несмотря на наши, достаточно непростые в прошлом отношения с Василием Алексеевичем, тем не менее, я считаю, что этот опытный политик мог бы стать реальным противовесом в разворачивающихся в Крыму политических баталиях, особенно в преддверии президентских выборов и избирательной кампании в Верховную Раду Крыма", - отметил КУНИЦЫН.