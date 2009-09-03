Под спикером зашаталось кресло

Ряд депутатов крымского парламента инициируют отставку спикера Анатолия ГРИЦЕНКО и Совета министров автономии, передает корреспондент УНИАН.

Это уже вторая попытка смены руководителя парламента, первая «революция» не увенчалась успехом.

«Если в декабре (2008 года) силенок не было, то сбор подписей ничем и не закончился. Если сегодня мы замахнулись, значит, мы будем бить. Всем ясно, что власть надо менять, потому что зарвались», - заявил член президиума парламента автономии Владимир КЛЫЧНИКОВ (партия «Союз») сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По его данным, 38 парламентариев поставили подписи под требованием к ГРИЦЕНКО созвать внеочередную сессию. Среди вопросов в документе, в частности, указаны отчет правительства автономии о проделанной работе, выражение недоверия и досрочное освобождение от должности председателя Верховной Рады Крыма.

Спикера и его соратников из Совмина оппоненты обвиняют в «абсолютизации власти» в автономии, в отсутствии реальной антикризисной программы, «дерибане» земли и т.д. «Они пришли на должности, с которыми, к сожалению, не справились. Ничего страшного! Ребята, подвиньтесь!», – сказал крымский депутат Александр СВИСТУНОВ (лидер «Русского блока», представитель фракции блока «За Януковича!»).

Со своей стороны заместитель председателя Совмина, депутат-«регионал» Николай КОЛИСНИЧЕНКО заявил, что противники спикера «занимаются путчами». Он собирается обратиться к крымской организации Партии регионов с просьбой дать «жесткую оценку» их действиям, прежде всего - действиям первого вице-спикера автономии Сергея ЦЕКОВА (лидер Русской общины Крыма и одновременно один из трех первых заместителей главы крымской организации ПР).

Член президиума парламента Григорий ИОФФЕ («регионал», представитель блока «За Януковича!») заявил, что, согласно с заключением юридического управления ВР Крыма, «приложенные проекты документов внесены с нарушением статьи 14 регламента, приложены не все заявления, правовые основания для созыва внеочередной сессии отсутствуют». Вывод юристов подан на рассмотрение ГРИЦЕНКО.

ИОФФЕ также сообщил о существовании двух списков – в одном 34 депутатских автографа (минимальное количество, необходимое для созыва сессии), в другом – 38. По словам ИОФФЕ, после появления первого списка поступило заявление от руководителя фракции «Коммунисты», члена президиума ВР Крыма Вячеслава ЗАХАРОВА об отзыве подписей – его и еще 5-ти депутатов-коммунистов. Затем возник список с 38 подписями, где автографы коммунистов были.

Вместе с тем, отметил ИОФФЕ, «как только будут соблюдены все требования действующего законодательства и положения регламента, незамедлительно внеочередная сессия Верховной Рады Крыма будет созвана».

КЛЫЧНИКОВ со своей стороны подчеркнул, что регламент никто не нарушал, а подписи после составления первого списка отзывали не только коммунисты, но и все депутаты, и первый документ был дезавуирован. «Прибежала часть наших депутатов, потребовали, чтобы мы довключили их в список. Мы пошли навстречу. Ряд наших коллег правильно сказали: вы поставили 34 (подписи) - по минимуму, чтобы остальных не светить, - а вдруг хотя бы одного "выбьют" каким-то образом, поэтому давайте мы поставим свои подписи, чтобы был запас», - отметил парламентарий.

Он сообщил, что документ в среду передали спикеру. По регламенту, не позднее, чем за два дня (то есть в пятницу) ГРИЦЕНКО следует определиться с датой назначения сессии. Заседание должно быть назначено не позднее 12 сентября.

Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Глава ВР Крыма ГРИЦЕНКО является членом Партии регионов.