Подготовка Украины к членству в НАТО предусматривает вывод ЧФ РФ

Приоритетным заданием национальной программы на 2009 год по подготовке Украины к членству в НАТО является осуществление мероприятий для начала переговоров с Россией относительно определения механизма выведения Черноморского флота с украинской территории в сроки, предусмотренные соглашением о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ.

Об этом говорится в тексте опубликованной нацпрограммы.

Еще одной приоритетной задачей является продолжение работы по демаркации государственной границы и активизация трансграничного сотрудничества.

Годовая национальная программа по подготовке к обретению членства в Альянсе - новый формат реализации евроатлантического курса страны, который пришел на смену целевым ежегодным планам Украина-НАТО (их было 7).