Тимошенко хочет продать «Крымэнерго» до конца года

Контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря.

Распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

В соответствии с документом, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».

В то же время, в соответствии с информацией агентства, по состоянию на 2 сентября госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением от 29 июля поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» госпакеты акций ряда энергоснабжающих компаний и передать их Фонду госимущества для последующей продажи.

Исполняющий обязанности председателя ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее заявил журналистам, что госпакеты облэнерго будут выставляться на продажу поочередно после прохождения всей процедуры подготовки к приватизации.