В Крыму новый начальник УБОПа

Первым заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму - руководителем Управления по борьбе с организованной преступностью назначен полковник милиции в отставке Евгений БИДАШКО.

«Такие назначения делаются в министерстве, но подал эту кандидатуру, естественно, МОСКАЛЬ (начальник милиции автономии - замглавы МВД)», - сообщил начальник отдела связей с общественностью милицейского главка Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По его данным, БИДАШКО (1955 года рождения) с 1998 по 2000 годы работал на разных должностях в милиции автономии - возглавлял Армянский, Феодосийский городские отделы, Керченское горуправление. Затем занимал должность начальника линейного отдела милиции на Приднепровской железной дороге, был первым заместителем начальника крымского главка - начальником криминальной милиции. В 2005 году ушел на пенсию.

«Он очень вдумчивый, спокойный, культурный, вежливый человек и очень мощный оперативник», - отметил руководитель пресс-службы милиции, добавив, что БИДАШКО «здорово себя показал», разоблачив ряд крупных преступных группировок в Керчи.

Предыдующий начальник УБОПа автономии Николай ЛУШПИЕНКО в конце августа возглавил управление МВД в Черкасской области.