С Россией нахрапом всё не решить

Заместитель председателя украинского парламента, один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что Украине и России следует идти навстречу друг другу в принципиальных вопросах.

«Россия - непростая страна, с которой нельзя все решать за один раз. Нужно спокойно, шаг за шагом, договариваться и работать. Все должны работать: МИД, парламент, правительство, президент», - ответил ТОМЕНКО сегодня в Симферополена вопрос, стоит ли Украине идти навстречу РФ в вопросах Черноморского флота в обмен на ответные шаги в вопросах газа.

«Я думаю, что нужно идти навстречу во всех системных, принципиальных вопросах. Идеальный вариант: в газовом вопросе мы подписали (договоры) и не меняем этот формат», - отметил вице-спикер.

По его мнению, в настоящее время вопрос базирования ЧФ РФ не является самым актуальным. «До 2017 года, я думаю, вообще, это не следует обговаривать. Нет смысла сегодня апеллировать к тому, что нужно выгнать флот, как и к тому, что до окончания существования земной цивилизации флот там (в Севастополе) будет стоять. Зафиксировано: 2017 год, далее - вопрос остается», - отметил вице-спикер.

При этом ТОМЕНКО высказал личную позицию: нужно искать вариант, чтобы после 2017 года на украинской территории не было иностранных войск.