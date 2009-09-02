Рада заработает после президентских выборов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует возобновление нормальной работы парламента после президентских выборов.

«После президентской избирательной кампании, я думаю, (будет) реально говорить о работающем парламенте. Он может быть работающим при условии, что будет создана какая-то новая коалиция (в ВР) или будут досрочные выборы (парламента)», - сказал вице-спикер сегодня журналистам в Симферополе.

До выборов главы державы, отметил вице-спикер, парламентарии будут работать «в перманентном режиме: от блокирования (трибуны) - до договоренностей по конкретным законам».

«В парламенте до десяти кандидатов в президенты, и, понятно, - это элемент конфликтный. Максимально мы сможем договариваться, скажем, на один день вперед», - отметил заместитель главы ВР.

«Будем жить одним днем, в принципе, страна вся живет одним днем, не думаю, что вы выбиваемся из графика», - добавил он.

При этом ТОМЕНКО не исключил, что «бюджетная дискуссия немного объединит» нардепов. «Когда правительство подаст бюджет, понятно, там будет предусмотрено повышение минимальных зарплат и пенсий. Очевидно, вопрос будет стоять только в цифрах. Понятно, что когда вы в оппозиции, вы хотите в 10 раз увеличить (зарплаты, пенсии), когда вы при власти - вы можете увеличить на столько, на сколько можете», - отметил вице-спикер.