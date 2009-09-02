Бюджет-2010? Это фантастика

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает маловероятным принятие в ближайшие месяцы государственного бюджета на 2010 год.

«Думаю, что шансов очень мало», – сказал ТОМЕНКО сегодня журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос, войдет ли Украина в 2010 год с новым бюджетом.

По его мнению, парламентариям, максимум, удастся проголосовать «базовые параметры» бюджетного года-2010. «Возможно, мы проголосуем базовые параметры следующего года», – отметил вице-спикер, пояснив, в частности, будут понятны показатели зарплат, пенсий и других социальных стандартов.

«Все остальное – то, что касается государственных программ, капиталовложений – не будет проголосовано, поскольку будет очень трудно набрать 226 голосов», – считает ТОМЕНКО.

«Арифметически 226 голосов нет», – отметил заместитель главы парламента, потому что оппозиция не будет голосовать за предложенный Кабинетом министров Юлии ТИМОШЕНКО бюджет, а в стане союзников БЮТ есть кандидаты в Президенты Украины, которые не поддержат документ. «ЛИТВИН баллотируется, в «Нашей Украине» есть, очевидно, определенное количество людей, которые баллотируются, и, выходя из того, что они кандидаты в президенты, они будут говорить, что такой бюджет не поддержат. Оппозиция, понятное дело, не будет голосовать», – добавил ТОМЕНКО.