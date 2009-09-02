Школе подарили уличные тренажеры

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подарил украинской школе-гимназии в Симферополе уличный тренажерный комплекс. Он состоит из 10-ти тренажеров, которые предназначены для всех групп мышц.

"Нужно пропагандировать уроки здоровья, то есть отойти от нормативных нагрузок на детей - от того, что им нужно километр за столько-то бегать, сто метров за столько-то, - максимально сконцентрироваться на здоровом образе жизни, а кто физически подготовлен - пусть играет в волейбол или баскетбол", - сказал вице-спикер.

По словам ТОМЕНКО, вместе с друзьями он установил до десятка спортплощадок в Украине. "В разных версиях" они стоят от 200 до 300 тысяч гривен, отметил замглавы парламента.

ТОМЕНКО сделал зарядку вместе с учениками гимназии и сыграл с детьми в баскетбол. "Здоровым быть модно", - отметил вице-спикер.