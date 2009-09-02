Москаль просит возбудить дело против мэра Симферополя
Говорит: Бабенко - самозванец
|Геннадий Москаль
Как сообщили в отделе связей с общественностью главка, МОСКАЛЬ обратился к БОЙКО в связи с недавним решением Апелляционного суда Крыма «в отношении председателя Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии Владимира КРЫЛОВА и вступлением обвинительного приговора в законную силу».
По данным пресс-службы милиции автономии, 9 июня 2006 года Железнодорожный районный суд Симферополя признал недействительными выборы мэра, а решение Симферопольской ТИК о регистрации БАБЕНКО городским председателем и обнародование результатов выборов -противоправными и отменил их.
Апелляционный суд Крыма, Высший административный суд Украины, Верховный суд Украины оставили решение в силе, заявили в милиции.
13 февраля 2008 года народный депутат Украины МОСКАЛЬ зарегистрировал проект постановления Верховной Рады «О проведении внеочередных выборов Симферопольского городского председателя».
10 апреля 2008 года на совместном заседании комиссии ВР Украины и ЦИК решили, что по ситуации в Симферополе принимать решение должен Центризбирком. Проект постановления ВР отклонили, материалы переданы в ЦИК.
Центризбирком несколько раз собиралась, но пока не принял решения о назначении выборов мэра Симферополя, отметили в пресс-службе милиции автономии.