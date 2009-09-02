Моряки Украины учатся у Дании работать по стандартам НАТО

Начался визит к водолазам

Украинские военные моряки знакомятся с работой Школы подготовки водолазов Военно-морских сил Дании. Также группа представителей Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины ознакомится с организацией планирования профессиональной подготовки датских водолазов и проведением водолазных операций по стандартам НАТО, сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны. Визит украинских моряков в Королевство Дания завершится 5 сентября.

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