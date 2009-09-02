Киселев: Не дождутся!

Руководство крымской организацией Партии регионов временно – на период президентской кампании – будет осуществлять Алексей БОЯРЧУК вместо Василия КИСЕЛЕВА.

Такое решение во вторник принял политсовет партии.

Секретарь горсовета Ялты БОЯРЧУК является лидером ялтинской городской организации Партии регионов и одним из трех первых заместителей председателя крымской организации ПР.

Народный депутат Украины КИСЕЛЕВ написал заявление с просьбой приостановить его полномочия по руководству организацией в Крыму. В период президентских выборов он будет возглавлять один из департаментов в центральном штабе Партии регионов. «Как посчитали политсовет и лидер партии (ЯНУКОВИЧ), я больше пользы принесу, работая в центральном штабе. Я написал собственноручно заявление о временном – до 18 января 2010 года – приостановлении полномочий руководства в крымской организации», – сообщил КИСЕЛЕВ сегодня по телефону корреспонденту УНИАН.

Комментируя информацию некоторых СМИ со ссылкой на источники в партии о том, что он больше не вернется на должность руководителя крымской парторганизации, КИСЕЛЕВ заявил: «Скажу коротко – не дождутся!».