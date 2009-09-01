В Крыму будет пасмурно

В ближайшие дни в Крыму ожидается дождливая погода.

Температура воздуха ночью в среду и четверг составит 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

2 сентября ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, 3 сентября - западный, 7-12 м/с. Местами шквалы до 15-20 м/с. В четверг местами возможны грозы.

По информации gismeteo, в Симферополе ночью в среду температура воздуха будет +16°, днем +24°; ночью в четверг +15°, днем +22°.

В Ялте ночью в среду температура воздуха +19°, днем +21°; ночью в четверг +19°, днем +20°.

В Евпатории ночью в среду температура +18°, днем +23°; ночью в четверг +19°, днем +22°.

В Севастополе ночью в среду температура +20°, днем +22°; днем в четверг +20°.