Землю в Симферополе выделяли задним числом

Милиция Крыма возбудила уголовное дело по факту выделения земли в Симферополе задним числом.

Как сообщил сегодня Отдел связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, согласования на отвод ряда земучастков подписаны председателем комитета по земельным ресурсам исполкома Симферопольского городского совета в 2005 году, хотя чиновницу назначили на должность в 2006-ом.

«Пикантность ситуации состоит в том, что на должность она была назначена только 19 октября 2006 года», – сказано в сообщении.

26 августа правоохранители провели обыск в мэрии Симферополя. Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре. Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра Марины ЧЕРНОВОЙ.

28 августа милиция возбудила дело по факту незаконного использования печати Государственного архитектурно-строительного контроля Симферополя и бланка разрешения на выполнение строительных работ в центре города – на улице Карла Маркса, 2.