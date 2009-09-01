Велоэстафета пройдет в Крыму

На 4-5 сентября в Крыму запланирован региональный этап велоэстафеты «Спорт для всех объединяет Украину!».

Акция, посвященная Дню физической культуры и спорта в Украине, организована по трем маршрутам через Автономную Республику Крым и области страны.

Велоэстафета на полуострове пройдет по маршруту: Севастополь – Симферополь – поселок Гвардейское – Красноперекопск – Армянск.

«На центральных площадях в регионах Украины запланировано проведение показательных выступлений спортсменов и художественных коллективов для популяризации здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом», – отмечают организаторы.

В Симферополе торжественные мероприятия пройдут на площади имени Ленина 4 сентября с 17.00 до 18.00 и 5 сентября с 08.30 до 09.00.

Финиш объединенной команды велосипедистов-участников эстафеты состоится 12 сентября в Киеве, на площади Независимости.