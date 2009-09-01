Депутат обдирал посетителей водопада в Крыму

К административной ответственности за поборы с посетителей водопада Су-Учхан привлечен депутат Добровского сельского совета Крыма.

Суд оштрафовал его на 850 гривен за незаконное взимание денег с использованием удостоверения депутата.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура доказала в суде вину депутата в совершении коррупционных действий.

Правда, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма, народный избранник пока не торопится компенсировать ущерб, пытаясь оспорить решение судебной инстанции.