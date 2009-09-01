Депутат обдирал посетителей водопада в Крыму
17:00, 01 сентября 2009Крым
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И не торопится компенсировать ущерб
К административной ответственности за поборы с посетителей водопада Су-Учхан привлечен депутат Добровского сельского совета Крыма.
Суд оштрафовал его на 850 гривен за незаконное взимание денег с использованием удостоверения депутата.
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура доказала в суде вину депутата в совершении коррупционных действий.
Правда, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма, народный избранник пока не торопится компенсировать ущерб, пытаясь оспорить решение судебной инстанции.
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