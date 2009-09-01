Акция «Говори по-русски!» стартовала в Крыму

Акция «Хочешь быть понятым - говори по-русски!» стартовала в Симферополе, активисты партии «Русский блок», Русской общины Крыма и общественной организации «Таврический союз» передают словарь Владимира Даля в школы и вузы города.

«Толковый словарь живого великорусского языка» передали в библиотеки медуниверситета, Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Национальной академии природоохранного и курортного строительства, учебно-реабилитационного центра для детей с ограниченным зрением, 43-й школы-гимназии, сообщает пресс-служба Русской общины.

«На очереди - многие другие школы и вузы», - отметили организаторы акции.

Они хотят обратить внимание школьников, студентов и преподавателей на значимость русского языка и культуры. «Русская культура и русский язык создавались представителями различных этнических групп, и Владимир Даль, наполовину датчанин, наполовину немец по своему этническому происхождению, - яркое тому подтверждение», - отметили в общине.