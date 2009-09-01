Грузовик без тормозов врезался в маршрутку: восемь раненых
14:00, 01 сентября 2009Крым
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Авария на горной трассе
Восемь человек пострадали сегодня в результате столкновения грузовика службы дорог и маршрутного такси на горной трассе в Крыму.
«Пострадали шесть пассажиров маршрутки, пассажир и водитель спецавтомобиля», – сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы Госавтоинспекции автономии.
Степень тяжести травм в ГАИ уточнить не смогли.
Всего в маршрутном такси находились 17 человек: пассажиры и водитель.
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.
Авария произошла на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, в районе села Верхняя Кутузовка.
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