Грузовик без тормозов врезался в маршрутку: восемь раненых

Восемь человек пострадали сегодня в результате столкновения грузовика службы дорог и маршрутного такси на горной трассе в Крыму.

«Пострадали шесть пассажиров маршрутки, пассажир и водитель спецавтомобиля», – сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы Госавтоинспекции автономии.

Степень тяжести травм в ГАИ уточнить не смогли.

Всего в маршрутном такси находились 17 человек: пассажиры и водитель.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

Авария произошла на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, в районе села Верхняя Кутузовка.