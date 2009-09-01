Экономика страны лежит - экс-спикер

Вопрос принятия государственного бюджета Украины на 2010 год будет использоваться премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО как инструмент предвыборных технологий во время президентской кампании, считает народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Бюджет 2010 года должен быть принят, но, зная действующее правительство и действующего руководителя правительства (ТИМОШЕНКО), я уверен в том, что реальный бюджет правительством подан не будет, потому что бюджет будет использоваться исключительно как инструмент предвыборных технологий», - отметил политик сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По его мнению, сегодня все действия в Украине осуществляются только с одной точки зрения: «так выборы (президента) выиграем или проиграем, а страна как-то справится, новые (руководители) придут, поотдают все долги и заштопают все дыры».

Лидер «Фронта перемен» заявил, что бюджет на 2009 год хотя и принят, но фактически, по деньгам, его нет: Украина живет за счет кредитов Международного валютного фонда и печатного станка Национального банка государства. «Фактически только благодаря кредитам МВФ и напечатанным деньгам центрального банка (НБУ) страна все еще живет, выплачивая деньги за газ, заработные платы и пенсии, а экономика страны - лежит», - сказал он.