Будущее ЧФ РФ не заботит Яценюка

Народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК выступает против продления сроков базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе после 2017 года.

«Конституция четко запрещает пребывание иностранных баз на территории Украины. Любой, кто сегодня сделает заявление о том, что флот может пребывать после 2017 года, напрямую нарушит волю украинского народа, которая отображена в Конституции. Я волю народа нарушать не буду», - сказал политик сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

При этом ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина чтит международные договоры, поэтому односторонних решений для вывода ЧФ РФ со своей территории ранее 2017 года предпринимать не будет. «Никаких односторонних действий в части то ли пересмотра ставок, то ли пересмотра сроков пребывания флота не может осуществляться, - сказал лидер «Фронта перемен». - Флот обязан стоять до 2017 года, срок действия соглашения истекает в 2017 году».

ЯЦЕНЮК заявил, что его «меньше всего беспокоит будущее Черноморского флота России» и «больше всего беспокоит будущее Военно-морских сил Украины». «Я уверен, что Москва побеспокоится о своем флоте, а Киев обязан беспокоиться о своем», - сказал парламентарий, добавив, что «до 2017 года в Севастополе должны стоять украинские фрегаты с украинскими флагами».