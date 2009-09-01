Яценюк подарил симферопольскому лицею компьютерный класс

Лидер общественной инициативы «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня, в День знаний, открыл в космическом лицее Симферополя компьютерный класс, оборудованный за его средства.

Как сообщили в пресс-службе «Фронта перемен», технические возможности центра позволяют использовать новые технологии в системе образования, в частности, проводить дистанционное обучение, а также интерактивное общение между учениками разных школ.

ЯЦЕНЮК также принял участие в Празднике первого звонка. Во время школьной линейки его приняли в почетные ученики лицея.

Между школьниками Симферополя и Львова - учениками космического лицея и лицея «Эрудит» - организовали интернет-мост. Дети общались на двух языках: крымские говорили по-русски, львовские - по-украински. Цель интернет-моста - сплотить детей из разных регионов Украины.