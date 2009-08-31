Иностранец развращал детей в Крыму и снимал это на видео

Гражданина Германии, который развращал несовершеннолетних в Крыму и записывал это на видео, задержали керченские правоохранители, сообщает Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Иностранца "взяли" в городе Щелкино. По оперативным данным, на протяжении четырех последних месяцев немец подыскивал среди местных несовершеннолетних партнеров для сексуальных утех.

Находил ему партнеров мальчик, которого он некогда совратил. "За сеанс плотских утех мужчина расплачивался с доставленными своим помощником детьми 200-гривневой купюрой. Именно эта, очень низкая сравнительно с Евросоюзом, "цена вопроса" и стала главным преимуществом в выборе маршрута", - сообщили в МВД, добавив, что в Крым немец наведывался неоднократно.

Из около десятка объектов сексуальных утех иностранца пять пока не признаны потерпевшими. Родители мальчиков пытаются сделать все возможное, чтобы их дети не фигурировали по резонансному делу.

Во время задержания у иностранца изъяли видеокамеру и несколько CD-дисков, на которых были его половые акты с несовершеннолетними.

Пока немцу предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних, решается вопрос относительно возможной ответственности за распространение порнопродукции. Правоохранители ищут доказательства того, что мужчина через Интернет тиражировал снятое им в Украине видео.

К делу, вероятно, может приобщиться Интерпол - необходимо проверить: фигурировал ли гражданин Германии ранее в подобных инцидентах.