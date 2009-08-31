В школах нехватка молодых физиков

В крымских школах ощущается нехватка молодых преподавателей физики и математики.

От работы в общеобразовательных учебных заведениях выпускников вузов отпугивают мизерная зарплата и социальная неустроенность.

«Заработная плата учителя, к сожалению, не растет в связи с кризисом, - сказал министр образовании и науки Крыма Валерий ЛАВРОВ. - Вторая проблема - нерешенность вопросов жилья для молодого специалиста, причин много: и экономических, и кризисных, и еще каких-либо других».

В итоге, молодые физики и математики трудятся в коммерческих структурах, которые готовы платить приличную зарплату. «Какая-то контора может его "мозги" привлечь, и он будет получать сразу в 6-7 раз больше (чем в школе)», - сказал ЛАВРОВ.