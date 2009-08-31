В ялтинской мэрии взяли взяточника

Заместитель начальника управления экономики исполнительного комитета Ялтинского городского совета задержан при получении взятки, сообщила сегодня пресс-служба крымской милиции, не уточнив сумму, которую требовал сотрудник мэрии.

«Чиновник вымогал и получил деньги за выдачу предпринимателю экономического расчета арендной платы за пользование землей», - сказано в пресс-релизе.

Прокуратура Ялты возбудила дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («получение взятки в большом размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, <...> или сопряженное с вымогательством»).