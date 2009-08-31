Налоговая изъяла в Евпатории теплоход с песком

Добро на миллионы гривен

Теплоход с 628 тоннами песка описали сотрудники налоговой милиции в Евпатории. Как сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, сотрудники ведомства вместе с работниками УБОПа крымской милиции выявили незаконную добычу морского песка с акватории озера Донузлав с использованием теплохода. «Добыча песка велась без необходимых разрешающих документов», - отметили в налоговой. Согласно протоколу, описаны теплоход с песком на сумму предварительной оценки 6,5 млн. грн. Материалы по данному факту передадут в суд.

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