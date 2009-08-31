Шеф СБУ исключает возможность силового сценария в Крыму

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО исключает возможность силового сценария в Крыму как следствие нынешнего напряжения украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Безусловно. Ну, какие основания? Поедьте, посмотрите, в Крым. Фестивали российские проходят, украинские проходят. Я думаю, что это ложные комментарии и прогнозы (ряда экспертов). Крым, он как был частью Украины, так и остается. Те, кто действуют согласно нашему законодательству, продолжают нормально работать на этой территории в том числе», - сказал НАЛИВАЙЧЕНКО.