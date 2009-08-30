Житель Донецкой области утонул в Крыму

Житель Донецкой области утонул, купаясь в районе Двухъякорной бухты на юго-востоке Крыма, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

Тело 58-летнего украинца накануне во второй половине дня вытянули из воды его родственники. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть.

Место, где произошла трагедия, не приспособлено для купания. Размещены запрещающие купание знаки.

Феодосийская милиция проводит следственные мероприятия.

На этой неделе в районе Двухъякорной бухты утонул турист из России - 59-летний житель Нижегородской области.