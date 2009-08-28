Военному госпиталю присвоено имя Святителя Луки
19:53, 28 августа 2009Крым
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Указ президента
|Президент подписал указ
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Госпиталю присвоено имя Святителя Луки для увековечения памяти Владимира Войно-Ясенецкого – выдающегося религиозного деятеля, знаменитого хирурга, и учитывая высокий профессионализм, весомый вклад в укрепление здоровья военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Украины личного состава 386-го военного госпиталя.
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