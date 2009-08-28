С пьяных водителей хотят брать до 15 тысяч гривен штрафа

Министерство внутренних дел Украины в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в отношении усиления ответственности водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии транспортным средством, особенно если это привело к тяжким последствиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«На начало сессии ВР мы планируем внести проект изменений об усилении ответственности водителей за управление в нетрезвом состоянии, особенно если это привело к смертельным последствиям. С моей точки зрения, если пьяный водитель за рулем убил человека, он должен получить максимальное наказание от 12 до 15 годов. Такое предложение мы вносим», - сказал ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водитель должен платить штраф до 15 тыс. грн. или должен быть лишен права на управление транспортным средством.