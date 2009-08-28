Говорить по-русски не значит не любить Украину – крымский спикер

Центральные власти Украины должны развивать русский язык, считает председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Министерство образования и науки Украины должно сделать вывод о том, как создавать концепцию нормального существования каждого гражданина на территории страны. В Крыму проживает более 130 национальностей. Есть Конституция Украины, которая гарантирует развитие русского языка. Что должны делать чиновники? Своими приказами развивать действие этого положения Конституции. Сегодня нужно дать возможность родителям и детям самим избрать тот язык обучения, который является им родным и близким», - цитирует слова крымского спикера его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

ГРИЦЕНКО добавил: «Если человек говорит на русском языке, это не значит, что он не любит Украину».

Он также выступил против пересмотра исторических событий в Украине. «Украина - достаточно разноплановая страна. По многим причинам ее прошлое никогда нас не объединит. Но нам нужно думать о будущем, думать о тех аспектах, которые бы могли сегодня объединить украинский народ», - заявил глава парламента автономии в обращении к крымским педагогам в ходе расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки автономии, которое состоялось в городе Армянск.

ГРИЦЕНКО является членом Партии регионов.