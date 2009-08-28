Гонки на тракторах устроят в Крыму

Первые всеукраинские тракторные гонки запланированы на начало сентября в Крыму.

Соревнования пройдут 5 сентября в балке Тубай в Симферопольском районе под патронатом крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО, сообщили в пресс-центре парламента автономии.

«Маршрут гонки – 1,2 км по пересеченной местности с преодолением водных преград, подъемов и спусков, также скоростные участки», – сказано в сообщении.

Ожидается, что в сореванованиях примут участие до 40 тракторов, а посмотреть на гонки приедут более 10 тыс. зрителей.

Гонки проводятся, в частности, для популяризация технических видов спорта, профессии тракторист-механик, отдыха и развлечения тружеников села.

«Мероприятие рассматривается организаторами как крупнейшее тракторное шоу в Европе, и в дальнейшем будет укреплять взаимоотношения между городом и селом, так как проведение тракторных соревнований планируется сделать ежегодным», – отметили в пресс-центре Верховной Рады Крыма.

Главный приз гонок – автомобиль «Лада Калина».