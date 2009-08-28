Гонки на тракторах устроят в Крыму
Ожидают более 10 тысяч зрителей
Первые всеукраинские тракторные гонки запланированы на начало сентября в Крыму.
Соревнования пройдут 5 сентября в балке Тубай в Симферопольском районе под патронатом крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО, сообщили в пресс-центре парламента автономии.
«Маршрут гонки – 1,2 км по пересеченной местности с преодолением водных преград, подъемов и спусков, также скоростные участки», – сказано в сообщении.
Ожидается, что в сореванованиях примут участие до 40 тракторов, а посмотреть на гонки приедут более 10 тыс. зрителей.
Гонки проводятся, в частности, для популяризация технических видов спорта, профессии тракторист-механик, отдыха и развлечения тружеников села.
«Мероприятие рассматривается организаторами как крупнейшее тракторное шоу в Европе, и в дальнейшем будет укреплять взаимоотношения между городом и селом, так как проведение тракторных соревнований планируется сделать ежегодным», – отметили в пресс-центре Верховной Рады Крыма.
Главный приз гонок – автомобиль «Лада Калина».