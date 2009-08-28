Пассажира-украинца в критическом состоянии сняли с парома

Пассажира в критическом состоянии с прободной язвой желудка сняли в Крыму с судна «Амеров», следовавшего из Турции в украинский Скадовск.

Как сообщили сегодня в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о больном 39-летнем жителе Черкасской области поступила к сотрудникам ведомства днем 27 августа.

«Капитан парома связался со спасателям по мобильному телефону и сообщил, что человек при смерти», - отметили в министерстве.

Судно находилось на расстоянии примерно 10 километров от бухты Узкая.

Диспетчер порта, с которым связались спасатели, сообщил, что в готовности к выходу судно «Дон». Правда, оно делает всего 6 узлов в час, при этом находится в 13-ти километрах от места происшествия.

К парому пришлось выслать принадлежащий частному лицу быстроходный катер с врачом и представителем пограничной службы на борту. Через 15 минут катер был возле судна. Больного передали врачам «скорой помощи».

Мужчина доставлен в Черноморскую районную больницу. Там ему провели операцию. Она, по словам врачей, прошла успешно.

«В настоящий момент мужчина проходит послеоперационный период в реанимации», - отметили в МЧС. Состояние украинца оценивается как стабильное.