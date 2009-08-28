Американское издание пугает боевыми действиями в Крыму

Спустя год после войны с Грузией наблюдается все более враждебное противостояние между Россией и другой ее прозападной соседкой - Украиной, пишет The New York Times

"Отношения между странами сейчас напряженнее, чем когда-либо за период с распада СССР, обе стороны прибегают к провокациям и контробвинениям", - отмечает корреспондент Клиффорд Дж. Леви.

В последние годы Украина задает тон среди республик СССР, старающихся перейти в стан Запада, и Кремль, видимо, больше не может этого терпеть, утверждает издание. Недавно президент Медведев осудил курс Украины. В минувший понедельник российская прокуратура обвинила украинских военнослужащих и членов националистических организаций в участии в боевых действиях на стороне Грузии в августе прошлого года.

Со своей стороны, правительство Украины неоднократно обвиняло Россию в попытках запугивания и усилиях добиться на постсоветском пространстве своего военного и экономического господства, отмечает газета. Накануне президентских выборов кандидаты, возможно, будут более агрессивно отвечать России, а Кремль попытается воспользоваться ситуацией для помощи пророссийским политикам.

Самая острая враждебность наблюдается в Севастополе: Кремль находит, что украинские власти в своей работе не проявляют уважения к этому городу, а Украина считает базу российского флота знаком того, что Россия по-прежнему хочет распространять на регион свою военную мощь. "На данный момент существуют опасения, что открытая вспышка вражды в Крыму, при всей ее маловероятности, может повлечь за собой вооруженную конфронтацию или даже боевые действия типа российско-грузинской войны", - отмечает издание.

Население Крыма, на 60% состоящее из русских, выступает за присоединение полуострова к России. Люди обеспокоены политикой украинского правительства, направленной на использование украинского языка вместо русского в официальных целях. Сергей Цеков, глава русской общины Крыма, выразил надежду, что Россия поддержит крымский сепаратизм столь же однозначно, как ранее устремления Южной Осетии и Абхазии. По его словам, украинская центральная власть провоцирует крымчан и обходится с ними, как Грузия - с абхазами и осетинами.

Крымских сепаратистов поощряют видные российские политики, а Кремль в публичных заявлениях ограничивается утверждениями, что нарушать права этнических русских в Крыму недопустимо, отмечает газета.

Перевод (статья частично переведена) Инопресса.ру