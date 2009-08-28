Фиолент уже разрубили?
12:25, 28 августа 2009Крым
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Вице-спикер парламента страны озабочен
|Мыс Фиолент. Крым
Как сообщили в пресс-службе председателя оргкомитета акции «7 чудес Украины» ТОМЕНКО, Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент принимала участие в конкурсе «7 природных чудес Украины» и были отмечены специальной номинацией как одно из уникальных природных мест Крыма.
Заместитель председателя ВР отметил: привлекает внимание то, что, как сказано в публикации, Государственное управление экологической безопасности Севастополя не давало разрешения на вырубку скалы и на какие-либо строительные работы в районе Фиолента.
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