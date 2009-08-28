Фиолент уже разрубили?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Генеральной прокуратуре и Министерству охраны окружающей природной среды с просьбой проверить, отвечает ли действительности информация, обнародованная в статье «Газеты по-киевски» «Фиолент уже распилили», в отношении вырубки скалы и начала строительных работ на заповедной территории мыса.

Как сообщили в пресс-службе председателя оргкомитета акции «7 чудес Украины» ТОМЕНКО, Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент принимала участие в конкурсе «7 природных чудес Украины» и были отмечены специальной номинацией как одно из уникальных природных мест Крыма.

Заместитель председателя ВР отметил: привлекает внимание то, что, как сказано в публикации, Государственное управление экологической безопасности Севастополя не давало разрешения на вырубку скалы и на какие-либо строительные работы в районе Фиолента.