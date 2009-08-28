Флоты РФ и Украины должны более активно сотрудничать – эксперт

Сотрудничество флотов России и Украины должно быть более активным и плодотворным, сегодня его резервы задействованы не в полной мере, сказал в интервью корреспонденту УНИАН в Севастополе адмирал флота в запасе, бывший главнокомандующий ВМФ России и бывший командующий Черноморского флота РФ, а ныне советник министра обороны Российской Федерации Владимир МАСОРИН.

«Когда я командовал флотом, у меня были прекрасные отношения и с тогдашними командующими Военно-морских сил Украины адмиралами Михаилом ЕЖЕЛЕМ и Игорем КНЯЗЕМ. У нас было, если можно так выразиться, следующим образом: служба службой, а табачок вместе. Мы с большой симпатией и уважением относились друг к другу, порой помогали друг другу в мелочах. Мы очень по-доброму смотрели, когда наши офицеры взаимодействовали в ремонте техники и еще в чем-то. Но вот подобного взаимодействия на уровне флотов, настоящего взаимодействия, планового фактически не было. Взаимодействовали, в основном, во время активаций оперативного соединения «Блэксифор», потом начали в «Черноморской гармонии»… То есть, в таких вот разнородных мероприятиях. А все остальное - в недостаточной степени», - сказал МАСОРИН.

По мнению адмирала флота, «усиливать взаимодействие абсолютно необходимо».

«У нас, например, уже и с итальянскими, и с турецкими военными моряками сложились вполне понятные отношения, мы проводим с ними совместные мероприятия, учения. И отношения у нас с ними, я сказал бы, дружеские. А здесь вот эти идеологические шоры… От них надо избавляться. Они не дают нам возможности теснее взаимодействовать. Мы друг на друга смотрим, может быть, с какой-то обидой, с каким-то непониманием. И если мы это не победим, то допустим ошибку», - считает МАСОРИН.

Вместе с тем, по словам МАСОРИНА, сейчас ему трудно сказать о каких-то конкретных перспективных мероприятиях. «Говорить, так сказать, с лету, было бы, наверное, неправильно. Но в любом случае, это углубление нашего сотрудничества просто неизбежно. Мы не можем здесь не замечать друг друга. Тем более, что на личностном уровне между многими российскими и украинскими офицерами вполне нормальные отношения», - отметил он.

Однако, подчеркнул МАСОРИН, «это должно быть обоюдное желание. Или, может быть, желание и одной стороны, но очень настойчивое».