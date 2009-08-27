Украина заявила, что не нарушает права русских

Права русского национального меньшинства на сохранение собственной идентичности в Украине не нарушаются, заявил председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий РЕШЕТНИКОВ на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

“Национальные общества, которые представляют русское национальное меньшинство в Украине, не затрагивают перед нами этих вопросов”, - сказал РЕШЕТНИКОВ, добавив, что речь идет об общественных организациях русского нацменьшинства.

Как передает корреспондент УНИАН, касаясь обвинений государства Украина в том, что оно нарушает права русских, то, по его словам, “безусловно, это не соответствует действительности”.

Председатель Госкомнацрелигий отметил, что такой вывод подтвердил и Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК.

“Это значит, что нарушений (прав русского нацменьшинства) в Украине нет”, - подчеркнул РЕШЕТНИКОВ, добавив, что Госкомитет активно сотрудничает с общественными организациями всех нацменьшинств, проживающих на территории нашего государства, по вопросам обеспечения их прав.