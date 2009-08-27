Вопрос обустройства репатриантов надеются решить до 2015 года

Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые вернулись в Украину, можно завершить до 2015 года при условии стабильного финансирования соответствующей государственной целевой программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий РЕШЕТНИКОВ.

“По нашим оценкам, как минимум, до 2015 года такая программа нужна, и если будет должное ее финансирование, то мы надеемся, что до 2015 года эту проблему сможем решить”, - сказал РЕШЕТНИКОВ.

Во всяком случае, добавил он, удовлетворить основные потребности в жилье и минимуме бытовых услуг, поскольку, учитывая экономическое положение, государство не в состоянии за один год решить все проблемы и помочь каждому.

Для того чтобы объективно оценивать ситуацию с количеством репатриантов и их проблем, рассказал РЕШЕТНИКОВ, сегодня начата работа по созданию реестра бывших депортированных, которые вернулись в Украину. В него уже внесено 50 тыс. человек, между тем, заметил он, по данным правоохранительных органов, в Крыму таких людей около 200 тыс. (по данным лидера меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, в автономии проживают около 280 тыс. крымских татар - УНИАН-Крым).

Благодаря реестру в Госкомнацрелигий надеются избежать случаев, когда материальная помощь несколько раз оказывается одному и тому же человеку, а другой государственной поддержки вообще не получает.

По словам РЕШЕТНИКОВА, процесс возвращения депортированных еще продолжается, хотя его пик, который пришелся на начало и середину 90-х годов, безусловно, пройден, и теперь едут уже родные и члены семей тех, кто вернулся раньше. Например, сообщил он, в этом году уже 111 человек получили гарантированные государством компенсации расходов, связанных с переездом.

На выполнение программы расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, сообщил РЕШЕТНИКОВ, Госбюджетом-2009 предусмотрено 50 млн. грн., из которых на данный момент поступило 8,5 млн. грн. (100% плановых поступлений в период с января по август). Данные средства были направлены на строительство жилья (около 7 млн. грн.), реконструкцию одной школы (600 тыс. грн.), компенсацию расходов на переезд (30 тыс. грн.), на выплату одноразовой материальной помощи (130 тыс. грн.) и поддержку газет и журналов, которые издаются на крымско-татарском языке (271 тыс. грн.).

За счет средств государственного бюджета завершено строительство 16-квартирного дома в Феодосии, будущие жильцы которого вскоре получат ключи. Готовятся к введению в эксплуатацию сети водо- и газоснабжения в нескольких селах Крыма, где проживают бывшие депортированные. Также строятся жилые дома для репатриантов в Симферополе (на 180 квартир), в Саках (50 квартир), в поселке Ленино (48 квартир) и одноэтажные дома коттеджного типа в Бахчисарайском и Ленинском районах автономии.

Кроме того, принимая во внимание то, что срок действия действующей программы завершается в 2010 году, комитет начал подготовку новой государственной целевой программы обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей на период до 2015 года. На сегодняшний день, по словам РЕШЕТНИКОВА, уже разработан проект концепции, который вынесен на общественное обсуждение.