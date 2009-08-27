Для ЧФ РФ украинские законы не писаны, считают в МИДе

Командование Черноморского флота России грубо попирает законодательство Украины и базовые международные договоры, считают в украинском Министерстве иностранных дел.

Представитель МИД отметил, что ЧФ РФ пытается представить конфликт в Севастополе как захват очередного своего объекта, при этом командование флота ни словом не обмолвилось, что это объект гидрографии, который находится в субаренде.

По словам дипломата, в ЧФ России пытаются представить ситуацию так, что якобы украинские представители пытаются проникнуть на территорию воинской части Черноморского флота.

В МИД напоминают, что есть решение Хозяйственного суда, касающееся этого объекта, и представители ЧФ РФ должны выполнять решение украинских органов власти.

"Если ЧФ РФ не признает это решение суда, то как тогда расценивать, что они сами неоднократно обжаловали иски украинской стороны в этом же суде?", - сказал собеседник УНИАН. Он считает, что ЧФ РФ выгодно применять двойные стандарты в отношении Украины.

В МИД Украины также отмечают, что отговорка о том, что в ЧФ РФ не знают о судебных решениях, является предлогом для командования не выполнять эти решения. "Судебные исполнители в обязательном порядке представляют решения суда, оформленные по всем правилам", - сказал представитель министерства.

Судебные исполнители Госисполнительной службы Главного управления юстиции в Севастополе 26 августа были остановлены военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации "при попытке исполнить решение Хозяйственного суда города Севастополя о передаче створного знака (гидрографического объекта) в районе Херсонеского маяка в собственность Украины".

Пресс-служба ЧФ РФ заявила, что судебные приставы незаконно проникли на охраняемый объект Черноморского флота. Командование ЧФ о проведении исполнительных действий уведомлено не было, заявила Служба информации и обещственных связей Черноморского флота.

"Командование Черноморского флота предупреждает, что ответственность за возможные трагические последствия подобных инцидентов полностью ложится на организаторов провокаций", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации телерадиокомпания Военно-морских Сил Украины "Бриз", створный знак находится вблизи Государственного океанариума Министерства обороны Украины, "на въезде на его территорию из числа морских пехотинцев ЧФ РФ был выставлен блокпост". ТРК утверждает, что российские военнослужащие "длительное время не пропускали в дельфинарий гостей Севастополя, приехавших для прохождения в Государственном океанариуме Министерства обороны Украины курса дельфинотерапии" "Командование ЧФ РФ в очередной раз проигнорировало действующее законодательство Украины в отношении использования гидрографических объектов", - делает вывод "Бриз".

Мнение ВМФ России тут