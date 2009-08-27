Украина и РФ должны возобновить диалог о маяках в Крыму – эксперт

15:19, 27 августа 2009
Крым
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Такие вопросы с кондачка не решаются

Украина и Россия должны возобновить межгосударственный диалог относительно принадлежности объектов навигации в Севастополе, считает директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Он заявил УНИАН: cитуация, сложившаяся с объектами морской навигации в Севастополе, является ненормальной. Эксперт отметил, что эти вопросы не урегулированы документами, на базе которых Черноморский флот РФ находится на территории Украины.

Учитывая это, отметил ЧАЛЫЙ, подобные конфликты нужно разрешать не с помощью судебных исполнителей, а путем возобновления диалога на уровне профильного подкомитета Комитета экономического сотрудничества между Украиной и Россией.

Эксперт отметил, что обострения случаются уже не первый раз, и промедление с урегулированием этих вопросов на межгосударственном уровне действительно может нести угрозу.

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